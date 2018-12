LeBron James: sorry voor ’antisemitisch’ bericht

„Ik dacht echt dat dat een compliment was, en dat was het dus niet volgens vele andere mensen.” De atleet zou het onderschrift uit een nummer van rapper 21 Savage hebben gehaald, waarop laatstgenoemde liet weten: „De joodse mensen die ik ken zijn erg wijs met hun geld, dus daarom zei ik dat we het joodse geld kregen. Ik dacht niet dat iemand beledigd zou zijn. Het spijt me als dat wel is gebeurd.”

De speler van de Los Angeles Lakers krijgt voor zijn online uitspraken geen boete van de NBA.