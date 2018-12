Kersttoespraak was kortste Willem-Alexander

Dat was met 931 woorden meteen ook de langste toespraak, veel langer ook dan de laatste kerstboodschap die koningin Beatrix in 2012 had uitgesproken (643 woorden). In de tussenliggende jaren presteerde de koning het om het aantal woorden vrijwel gelijk te houden (respectievelijk 867, 872, 848 en 872 voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017).

In alle jaren was de slotzin precies hetzelfde: „Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn, een gezegend kerstfeest.”

In vergelijking met zijn Europese collega’s bevond de koning zich dit jaar in de middenmoot. De Spaanse koning Felipe was met 1274 woorden het langst van stof, terwijl de Belgische koning Filip in het Nederlands maar 429 woorden gebruikte. De Zweedse koning Carl Gustaf (950 woorden) en de Luxemburgse groothertog Henri (783) waren beiden langer aan het woord dan de Britse koningin Elizabeth (580 woorden).