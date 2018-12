Justin Bieber zet per ongeluk telefoonnummer op Twitter

Toch waren een aantal twitteraars er als de kippen bij om een screenshot van het bericht te maken. „Ik moest het veranderen”, staat er in de tweet van Biebs te lezen. „Je kunt me bereiken op +505 5853 1341. Ik ben ook op WhatsApp te vinden.”

Uiteraard lieten de Beliebers niet lang op zich wachten en probeerden ze massaal met hun idool in contact te komen. Ze kregen echter geen gehoor en het nummer was al snel niet meer in gebruik.

Desondanks zorgde het foutje van Bieber voor de nodige hilariteit. Zo werd de Canadese zanger overspoeld met liefdesberichten en toegevoegd aan verschillende groepsapps.