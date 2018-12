Keira Knightley stopte bijna met acteren door PTSS

Keira Knightley Ⓒ Hollandse Hoogte

Keira Knightley (33) geeft toe dat ze een posttraumatische stressstoornis heeft opgelopen door haar carrière in Hollywood. In een interview met The Sunday Times Style, vertelt de actrice: „Ik had PTSS en paniekaanvallen. Ik kon letterlijk een jaar niet werken en ik wist niet of daar een einde aan zou komen.”