Tabloids worstelen met Meghan en Catherine

De Daily Mail bijvoorbeeld haalde een expert op het gebied van lichaamstaal erbij die vertelde dat de hertoginnen trucs gebruikten die ook staatshoofden en regeringsleiders aanwenden om te simuleren dat alles koek en ei is bij een bezoek van een niet zo bevriende leider. „Ze probeerden een beetje te hard om eenheid uit te stralen. Maar het gebrek aan oogcontact tussen William en Harry vertelde het echte verhaal”, aldus de krant. „Het was acteren”, vond de geraadpleegde expert.

De Mirror liet een ’kenner’ aan het woord die de gezamenlijke wandeling van de zogenoemde ’Fab Four’ omschreef als „ongemakkelijk na alles wat er de afgelopen twaalf maanden is gebeurd. Maar het alternatief was nog meer negativiteit, en dat was onbestaanbaar.” Volgens The Sun heeft zowel de koningin als prins Charles ingegrepen en een kerstbestand afgedwongen, een bericht dat meteen werd overgenomen door andere media.

Kensington Palace heeft eerder ontkend dat er een conflict zou zijn. De kranten baseerden zich op influisteringen van ’insiders’ en het feit dat Harry en Meghan geen buren worden van William en Catherine, maar een woning betrekken buiten Londen, bij Windsor Castle.

De bladen surfen daarnaast voor hun verkoopcijfers ook mee op de enorme verdeeldheid onder ’royaltyfans’, die op sociale media opgesplitst zijn in twee kampen: Meghan en Catherine. Wie de een sympathiek vindt, haat automatisch de ander en andersom.