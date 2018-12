Ronald Molendijk onder vuur na mening over vrouwelijke artiesten

Het voormalige jurylid van Idols reageerde in de uitzending op de kritiek die was ontstaan op de Top 2000-lijst, waarin vrouwelijke artiesten zouden zijn ondervertegenwoordigd. „Vrouwen maken gewoon minder snel goede muziek”, zei Molendijk. „Er zijn ook minder vrouwen in de muziekbranche werkzaam. Dat is nou eenmaal hoe het is. Mannen zijn over het algemeen meer senang in een studioruimte. En je moet gewoon een hele lange adem te hebben om succesvol te zijn in de muziek.”

"Ronald Molendijk is al jarenlang de verpersoonlijking van alles wat rot en bedorven is in de muziekindustrie"

Dit leidde een dag later op sociale media tot grote ophef, ook onder enkele artiesten. Zo zegt singer-songwriter Tim Knol: „Ronald Molendijk bij RTL Boulevard. Mijn Hemel. Waarom is deze man nog steeds op tv?” Auteur en muzikant Nico Dijkshoorn gaat een stapje verder. „Ronald Molendijk is al jarenlang de verpersoonlijking van alles wat rot en bedorven is in de ’muziekindustrie’. Eens kijken hoe lang deze lul met oogjes bij RTL vrouwen 40 jaar terug mag werpen in de tijd.”

Brief

Ook schrijfster Saskia Noort is verbijsterd en twittert: „Ik ben echt in shock. Ronald Molendijk die niet weet dat we in 2018 leven. Word even wakker.” Zangeres en liedjesschrijfster Lakshmi, onder anderen bekend van haar deelname aan De Beste Singer-Songwriter van Nederland, heeft een brief geschreven aan Molendijk, waarin ze haar ongeloof beschrijft.

„Ik weet dat je als vrouw in de muziekindustrie harder moet werken om dezelfde plek te krijgen als een mannelijke artiest. (...) Ik dacht dat het kwam door ongelijke kansen, vooroordelen, maatschappelijke verwachtingen. Maar gisteren heb je dat allemaal van de baan geveegd en was je conclusie: ’Vrouwen maken gewoon minder snel goede muziek, zijn niet zo kekkie in de studioruimte en hebben niet zo’n lange adem.’ Aha! Dus dát is de oorzaak. Als de meneer die wordt ingehuurd door RTL als muziekdeskundige en voormalig jurylid van Idols dat zegt, dan zal dat wel kloppen, zullen veel mensen denken.”

Bekijk ook: De obsessie met witte mannen

Vervelend mannetje

De zangeres zegt zich hierdoor gekwetst te voelen. „Waarom? Omdat ik nu in een tour zit van 77 shows, 18 uur per dag keihard werk om beter te worden op verschillende vlakken, om mijn business draaiende te houden. Als iemand met een piemel zegt dat iemand zonder piemel minderwaardig is, niet kan doen wat hij in potentie wel kan, niet de aanleg heeft om een succesvolle muzikante te zijn, dan zegt dat vervelende mannetje in mijn hoofd: ’Zie je wel, je zal nooit goed genoeg zijn. Dat vervelende mannetje is niet ontstaan door mijn gedachten, maar door mannen zoals jij. Zogenaamde ’gatekeepers’ van de industrie die met deze mentaliteit, deze kijk op de muziek, meisjes en vrouwen zo neerzetten.”