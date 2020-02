’Coronavirus verhindert concert Koreaanse band BTS in Rotterdam niet’

„Omdat het wat verderop ligt, zijn er nog geen maatregelen genomen en ook hebben we nog geen wijzigingen doorgekregen”, aldus de woordvoerder. De kaarten voor de vorige maand aangekondigde show zijn overigens nog niet te koop. Wanneer de tickets voor het grootste Nederlandse K-pop-concert tot nu toe wel verkrijgbaar zijn, is nog niet bekend. „We hopen dat we die info zo snel mogelijk hebben, vooral voor alle fans.”

BTS heeft deze week zijn fans wel gevraagd vanwege het coronavirus niet naar verschillende televisieoptredens in hun thuisland te komen. De groep heeft een grote persconferentie op maandag live gestreamd op internet om fans tegemoet te komen. Bij de optredens tijdens televisieprogramma’s later deze week zal geen publiek aanwezig zijn.

De boyband trapt in april zijn wereldtournee af in Zuid-Korea. Daarna reizen de mannen langs verschillende Amerikaanse steden en in juli zijn ze in Europa. Vooralsnog gaan alle shows van de Map of the Soul Tour door.