Ex-prins Nicolae houdt hoop op verzoening

Het is zijn eerste vraaggesprek sinds de kerkelijke inzegening van zijn huwelijk begin oktober. Op de bruiloft ontbrak zijn tante Margareta, het hoofd van het koningshuis, en ook zijn moeder en andere tantes bleven weg. „We hebben niets van hen gehoord.” Volgens Nicolae, de enige kleinzoon van de vorig jaar overleden koning Mihai, staat de deur nog steeds open. „Zonder aan te dringen willen we een relatie, we geloven in de familie en respecteren die.”

De kerstdagen worden niet met de koninklijke familie doorgebracht. Margareta heeft drie van haar zussen bijeen gebracht in Savorsin, het koninklijk winterverblijf waar in het verleden ook koning Mihai en koningin Ana de kerstdagen doorbrachten. Op sociale media laat ze zien hoe kerstcadeautjes worden uitgedeeld aan omwonenden en hoe de familie op eerste kerstdag de kerkdienst bijwoonde in de lokale orthodoxe kerk.

Dieptepunt

Nicolae was tot 2015 de hoop van het koningshuis, ook omdat zijn tante Margareta geen kinderen heeft. Maar onder nooit geheel opgeklaarde omstandigheden werd hem door zijn opa de prinsentitel ontnomen en werd hij uit de theoretische lijn van troonopvolging gezet, onder verwijzing naar morele ongeschiktheid. Sindsdien is de relatie tussen Nicolae en de rest van de familie, inclusief zijn moeder prinses Elena, verzuurd.

Het dieptepunt was vorig jaar toen hij werd beschuldigd van huisvredebreuk toen hij in Zwitserland afscheid wilde nemen van zijn stervende grootvader en de toegang werd geweigerd. Bij de begrafenis was Nicolae echter wel aanwezig, en daar bleek ook dat hij enkele maanden eerder voor de wet was getrouwd. „Ik zou hoe dan ook bij de begrafenis zijn geweest, maar alles liep netjes volgens het protocol”, aldus de ex-prins.

Met Alina zet hij zich in Roemenië in voor tal van goede doelen, als een soort tweede koninklijke familie die in de media meer aandacht krijgt dan de ’hoofdtak’.