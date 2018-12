’Sacha Baron Cohen ontdekt pedonetwerk’

„Het was te duister en fout”, vertelt Sacha Baron Cohen aan Deadline over beelden die nooit zijn uitgezonden, omdat hij en zijn team vermoedden op een pedonetwerk te zijn gestuit. „We wilden onderzoeken hoe het kan dat iemand als Harvey Weinstein weg is gekomen met wat hij deed... Met deze criminele praktijken. En het netwerk om hem heen.”

Cohen en zijn team besloten dat de acteur als typetje Gio de hulp in zou schakelen van een conciërge in Las Vegas. „Tijdens dat interview zei ik dat ik aan een 8-jarig jongetje had gezeten. Vergeet niet dat wij extreme komedie maken en we dus hadden verwacht dat deze man weg zou gaan. In plaats daarvan bleef hij gewoon zitten. Ik vroeg hem hoe ik van dit probleem af moest komen en die vent geeft dus daadwerkelijk allerlei adviezen. Op een gegeven moment hebben we het zelfs over het vermoorden van dit kindje. De conciërge zegt dan nog wel: ’het spijt me, maar in dit land kunnen we niet zomaar een jongen verdrinken. Dit is Amerika, daar doen we dat niet.”

FBI

Vervolgens laat Cohen weten dat de man hem wel graag in contact wil brengen met een advocaat die het verhaal in de doofpot kan laten verdwijnen. „Het werd echt allemaal heel duister. Op het einde van het gesprek vraag ik hem of hij een date kan regelen om te vieren dat alles goed lijkt te komen”, gaat de acteur verder. Op de vraag wat voor date hij zoekt, laat typetje Gio weten dat hij een jonge jongen zoekt van tussen de 8 en 15 jaar oud. „En hij zegt: ’Ja hoor, ik ken wel iemand die je aan zulke jongens kan helpen.”

Dat was het moment waarop Cohen besloot het materiaal niet te gebruiken voor Who Is America?, maar het te overhandigen aan de FBI. „We dachten dat we mogelijk op een netwerk van pedofielen waren gestuit. Deze conciërge had gezegd dat hij voor politici en verschillende miljardairs heeft gewerkt.”

Volgens Cohen heeft de FBI uiteindelijk niets met het materiaal en de tip gedaan. Zelf bleven zij ook bij hun beslissing het niet te gebruiken. „Journalistiek gezien was het fascinerend, maar voor de kijker was het echt veel te duister.”