Herman den Blijker laat vrouw koken

„Nou ga ik je misschien iets vertellen wat niemand weet, maar ik heb nog nooit gekookt thuis”, bekent Herman in 100%NL Magazine. „Diegene die bij ons thuis kookt, is mijn meissie. Als ik kook, doe ik dat in een van de zaken die ik heb gehad. Ik vind het wel leuk, maar het is mijn werk. Zoiets als de loodgieter en de kraan thuis, haha. Die kleine heeft een lekkere smaak en zij kan er ook wat van. Ook omdat zij altijd met zuivere producten werkt, lekker uit het seizoen.”

Herman brengt zijn kennis over voedsel en koken wel graag over op zijn zoon. „Hij proeft of een tomaat lekker is of niet en of het lam oud of jong is. Hij kan het verschil proeven. Hij krijgt alleen maar zuivere dingen naar binnen. Niet dat het nou zo’n geweldige opvoeding is, maar het is toevallig mijn vak.”