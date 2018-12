Prins Charles over zijn persoonlijke passie

Charles vertelde dat hij al op jeugdige leeftijd door zijn grootmoeder koningin-moeder Elizabeth in contact was gebracht met muziek en dat hij op slag verliefd raakt op het opera- en ballethuis Covent Garden toen ze hem had meegenomen naar een optreden van het Russische Bolshoi-ballet. „Ik herinner me dat ik zo volledig gefixeerd was door de magie ervan. Ik heb daarna altijd van Covent Garden gehouden.”

Russisch orthodoxe kerkmuziek behoort tot de passies van de prins, evenals werk van Leonard Cohen en de weinig bekende achttiende-eeuwse opera Scylla et Glaucus van Jean-Marie Leclair. „Het is zo ongelofelijk ritmisch, zo ongelofelijk vrolijk en opwindend”, aldus Charles, die er door wordt opgemonterd als hij zich terneergeslagen voelt.

In de uitzending onderstreept hij, net als koningin Máxima dat doet in Nederland, het belang van muziekonderwijs. „Als je naar scholen gaat die nog muziekonderwijs hebben, is het geweldig om het enthousiasme van de kinderen in hun orkesten te zien”, zei de prins, die ook goede herinneringen bewaarde aan zijn eigen muziekonderwijs op de kostschool Gordonstoun in Schotland.