Johan Derksen vindt Kerstmis verschrikkelijk

„O ja, die onzin. Ja, ik heb echt niets met kerst”, reageert Derksen in Veronica Magazine. Het feest staat me niet aan, ik ben niet religieus, ik hou niet van veel eten en ben al 25 jaar geheelonthouder. Dus zit er niets anders op dan twee dagen lang sigaren roken.”

En terwijl veel families de feestdagen juist graag samen doorbrengen, is ook daar geen sprake van in huize Derksen. „Ben je belazerd. Wij gaan onze kinderen toch niet verplichten om bij ons op audiëntie te komen om met frisse tegenzin de goede vrede te bewaren in Drenthe? Nee, ik ben al lang geleden gestopt met deze onzin.”

Zelfs de gezellige sfeer dankzij alle lichtjes en natuurlijk de versierde kerstboom zijn niet welkom bij Johan. „De kitscherigheid! Nee, hoor, geen boom in Grolloo. Geen kerst hier. Verschrikkelijk. En die treurige films die ze draaien op tv, die je al 25 keer gezien hebt.”

Kerstmis mag dan inmiddels bijna voorbij zijn, de ’ellende’ is voor Johan nog niet afgelopen: de jaarwisseling vindt hij al net zo vervelend. „Die ellende rond oudjaar met die jongens en hun rotjes. Ze maken mijn hond doodsbang.”