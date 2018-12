Willibrord zag het leven niet meer zitten

De 77-jarige ex-presentator moest een zware operatie ondergaan in verband met prostaat- en maagklachten. Hoewel Frequin inmiddels weer bijna de oude is, zag hij het een paar maanden terug niet meer positief in. „Tweeënhalve maand had ik zoveel pijn, dat ik dacht: ’ik stap eruit’”, vertelt hij aan RTL Boulevard.

Gelukkig kwam er een ommezwaai en staat hij weer gelukkig in het leven. „Ik ben bijna weer de oude, dus ik kijk weer naar meisjes”, grapt hij. Terwijl hij het een tijd terug niet meer zag zitten, is hij nu juist van plan met volle teugen te gaan genieten van het leven. „Iedere dag.”