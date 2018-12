Dionne Stax vierde vorige maand kerstmis

December is niet alleen een hele gezellige maand, het is ook een erg drukke maand. Precies daarom heeft Dionne Stax dit jaar besloten het anders aan het pakken. „Ik pak altijd helemaal uit, met een enorme boom en verlichting door mijn hele huis. Alleen heb ik dit jaar even een andere kerst, die heb ik namelijk eind november al gevierd – samengevoegd met Sinterklaas,” vertelt Dionne aan de VARAgids.

„Mijn zus woont al jaren in Barcelona, en het is altijd even zoeken naar een moment waarop we alles kunnen vieren met de hele familie. Dat was deze keer dus een beetje vroeg, mijn kerstboom staat ook al weken.” Het maakt Stax dan ook niet uit wanneer de familie samen is, als ze maar samen zijn. „Het was supergezellig. We hadden surprises, en ik had voor iedereen gekookt.”

Voor Dionne waren de afgelopen dagen voor de verandering dus eens lekker rustig. „Ik ben deze kerst voor het eerst in tien jaar vrij. Dat is voor mij een totaal nieuwe ervaring. Ik kan álle kerstfilms kijken!”