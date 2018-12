Koningin Máxima was eregast bij het Kerst Muziekgala

De afgelopen weken streden 24 klassen in het tv-programma Lang Leve de Muziek Show tegen elkaar om een plekje in deze bijzondere schoolband. De twaalf winnende schoolklassen, uit iedere provincie één, mochten samen met bekende artiesten optreden voor de koningin.

Máxima is erevoorzitter van Stichting Méér Muziek in de Klas, medeorganisator van de tv-show. De stichting zet zich in voor meer en beter muziekonderwijs op school. In veel provincies en regio’s zijn convenanten gesloten waarbij overheden, scholen, bedrijfsleven en culturele instellingen afspraken samen te werken om dat voor elkaar te krijgen. „U bent erg belangrijk om uit te dragen dat het heel belangrijk is dat kinderen kennis kunnen maken met muziek”, kreeg Máxima tijdens het gala te horen.

De show, waarin ook Haeven, Ilse DeLange en Matt Simons het podium betraden, werd gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro.