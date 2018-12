’Miley Cyrus deelt trouwfoto’s’

Een foto zegt meer dan duizend woorden en daar lijkt Miley handig op in te spelen. Woorden maakt ze er dan ook niet aan vuil, maar met een aantal prachtige foto’s op Instagram, lijkt de zangeres te bevestigen inderdaad getrouwd te zijn met Liam.

Conrad Carr, een vriend van het stel, plaatste maandag al een paar foto’s op Instagram, waaruit op te maken is dat er een ceremonie geweest is. Te zien is hoe Miley, in een witte jurk, en Liam, in een pak, samen een taart aansnijden. Ook is er een foto waarop Liam samen met zijn broers een shotje drinkt. Op de achtergrond zijn ’Mr. & Mrs.-ballonnen’ te zien.

Liam en Miley leerden elkaar in 2009 kennen op de set van de film The Last Song. Drie jaar later kondigden zij hun verloving aan, maar die verloving werd in 2013 weer verbroken. Toch vonden ze elkaar al weer snel en lijken ze hun liefde nu dus echt bezegeld te hebben.