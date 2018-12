Het NIEUWE LEVEN van Paul van Vliet

Paul van Vliet en zijn vrouw Lidewij hadden hun kleindochters meegenomen naar het Wereldkerstcircus in Carré. Ⓒ Hollandse Hoogte

PAUL VAN VLIET stond jarenlang met grote shows in Carré, maar nam in mei afscheid als cabaretier. Voor de première van het Wereldkerstcircus was hij nog één keer te in het beroemde theater, maar nu als gast. „Het circus hóórt in Carré.”