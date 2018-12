„Het hele jaar is voor mijn gevoel echt een hoogtepunt”, vertelt Sylvie in een exclusief interview met Shownieuws. „En ik kan zeggen dat dit het meest succesvolle jaar is dat ik ooit heb gehad. Ik ben vooral ook trots hoe ik om ben gegaan met tegenslagen.”

"Ik huil. Maar ziet de buitenwereld dat? Nee."

En tegenslagen waren er genoeg. Zo begon ze 2018 onder meer met groot verdriet over haar verbroken verloving. „Grappig dat je begint over die verbroken verloving, voor mij begon het jaar heel heftig omdat ik Let’s Dance verloren had. Iedereen denkt altijd dat alles van een leien dakje gaat, maar dat is natuurlijk niet zo.”

Moeilijk had Sylvie het zeker. „Ik was bij de Place To Be Awards in Berlijn, dat ik vorig jaar ook gepresenteerd heb. En vorige jaar presenteerde ik het wetende dat ik Let’s Dance niet meer had, maar dat wist nog niemand. Wetende dat ik niet meer verloofd was, maar dat wist nog niemand. Ik huil. Maar ziet de buitenwereld dat? Nee. Never.”

"Ik ben héél gelukkig nu met..."

Sinds enkele weken is Sylvie weer dolgelukkig in de liefde met de Tilburger Bart Willemsen. Ze leerde de filmproducer kennen tijdens de opnames van de film Misfit, waar Sylvie een rolletje in heeft. Wanneer naar deze relatie wordt gevraagd, blijft ze lang zwijgen.„Come on! Ja ik blijf vaag, en ik laat stiltes vallen en ik lach op bepaalde momenten waarop jij een antwoord wil hebben. Betekent dat dat jij mij niet ziet? Nou eigenlijk wel. Ik laat heel duidelijk merken waar mijn grenzen liggen.” Ze vraagt om respect voor haarzelf, haar familie en ’degene met wie ik op dat moment aan het daten ben’. „Want wie wil daar nou in zitten, elke keer maar met die hele heisa er omheen? Zó irritant.”

Toch laat ze uiteindelijk wat meer los. „Ik ben inmiddels veertig, ik heb een scheiding achter de rug, ik heb een verloving achter de rug. Ik ben nog net geen Elizabeth Taylor”, lacht ze. „Maar ik heb nergens spijt van, want ik leef.” Het daten vindt ze wel moeilijk, vooral omdat iedereen mee kijkt. „Weet je, ik probeer het gewoon. Naïef van mij maar ik geloof nog steeds in de liefde! Ik geloof nog steeds in iemand beter leren kennen. En ik ben héél gelukkig nu met...”, knikt ze veelzeggend. „Dat is ook wel een statement wat ik maak he! Als ik van iemand houd, ga ik all the way. Is dat een garantie voor de eeuwigheid? Nee. Dat weten we uit mijn verleden. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar, het is wel leuk ja.”

"Ik ben een heel gevoelig iemand"

Ze geeft aan het erg moeilijk te vinden om het over haar emoties te hebben. „ Ik praat niet zo graag over dit soort dingen. Ik ben een heel gevoelig iemand. En ik ben heel gevoelig voor de mensen om me heen die ik lief heb. Ik ben de eerste die er voor iedereen is. Ook in mijn privéleven ben ik een heel emotioneel en gevoelig mens, maar ik vind het niet fijn om dat steeds te moeten zeggen of te moeten delen met iedereen.”

Ook de kwestie rondom de uitspraken van haar voormalige vriendinnen Sabia Boulahrouz en Touriya Haoud over dat Sylvie haar borstkanker geveinsd zou hebben, blijkt een verboden onderwerp. „Daar wil ik het écht helemaal niet over hebben”, zegt ze stellig. „Ten eerste omdat ik die twee... ehm... mensen geen aandacht wil geven. Helemaal niet.” Op de vraag hoe de vork nu precies in de steel zit, is ze kort: „Weet je dat laat ik aan alle mensen over in Nederland en Duitsland die denken van ’wat is er dan wel en wat is dan niet van waar’. Ik denk dat er twee feiten zijn: Je hebt mensen zonder een carrière en je hebt mensen met een carrière. En I rest my case.”