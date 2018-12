Sylvie Meis: ’Dit is mijn meest succesvolle jaar’

„Het hele jaar is voor mijn gevoel echt een hoogtepunt”, vertelt Sylvie aan Shownieuws. „En ik kan zeggen dat dit het meest succesvolle jaar is dat ik ooit heb gehad. Ik ben vooral ook trots hoe ik om ben gegaan met tegenslagen.”

"Ik huil. Maar ziet de buitenwereld dat? Nee. Never"

En tegenslagen waren er genoeg. Zo begon ze 2018 onder meer met groot verdriet over haar verbroken verloving. „Grappig dat je begint over die verbroken verloving, voor mij begon het jaar heel heftig omdat ik Let’s Dance verloren had. Iedereen denkt altijd dat alles van een leien dakje gaat, maar dat is natuurlijk niet zo.”

Moeilijk had Sylvie het zeker. „Ik was bij de Place To Be Awards in Berlijn, dat ik vorig jaar ook gepresenteerd heb. En vorige jaar presenteerde ik het wetende dat ik Let’s Dance niet meer had, maar dat wist nog niemand. Wetende dat ik niet meer verloofd was, maar dat wist nog niemand. Ik huil. Maar ziet de buitenwereld dat? Nee. Never.”

"Ik ben een heel gevoelig iemand"

Ze geeft aan het erg moeilijk te vinden om het over haar emoties te hebben. „ Ik praat niet zo graag over dit soort dingen. Ik ben een heel gevoelig iemand. En ik ben heel gevoelig voor de mensen om me heen die ik lief heb. Ik ben de eerste die er voor iedereen is. Ook in mijn privéleven ben ik een heel emotioneel en gevoelig mens, maar ik vind het niet fijn om dat steeds te moeten zeggen of te moeten delen met iedereen.”

Ook de kwestie rondom de uitspraken van haar voormalige vriendinnen Sabia Boulahrouz en Touriya Haoud over dat Sylvie haar borstkanker geveinsd zou hebben, blijkt een verboden onderwerp. „Daar wil ik het écht helemaal niet over hebben”, zegt ze stellig. „Ten eerste omdat ik die twee... ehm... mensen geen aandacht wil geven. Helemaal niet.” Op de vraag hoe de vork nu precies in de steel zit, is ze kort: „Weet je dat laat ik aan alle mensen over in Nederland en Duitsland die denken van ’wat is er dan wel en wat is dan niet van waar’. Ik denk dat er twee feiten zijn: Je hebt mensen zonder een carrière en je hebt mensen met een carrière. En I rest my case.”