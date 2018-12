Vermeend slachtoffer Kevin Spacey heeft video-opname

Kevin Spacey Ⓒ Hollandse Hoogte

In de zaak tegen Kevin Spacey, waarin hij een 18-jarige jongen onzedelijk zou hebben betast, is een Snapchat video opgedoken. Het vermeende slachtoffer heeft het filmpje zelf gemaakt ten tijde van hun samenzijn in de bar waar Spacey de voorkant van zijn broek zou hebben aangeraakt. Hij stuurde dit naar zijn vriendin, om zo aan te tonen wat hem was overkomen. Dit staat in het onderzoeksrapport van de Massachusetts State Police, meldt Page Six.