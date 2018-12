De Slimste Mens ook populair tijdens kerst

NPO 1 bood woensdag het best bekeken alternatief met het Kerst Muziekgala. Naar de registratie van het muzikale evenement keken 938.000 mensen. RTL 4 had met 467.000 kijkers voor Gooische Vrouwen 2 de best bekeken ’kerstfilm’ in handen. SBS6 volgt met 448.000 kijkers voor Home Alone 3.

In de vooravond trokken het kerstcircus van Monte Carlo op NPO 1 (768.000 mensen) en de Top 2000 a gogo op NPO 3 (754.000) veel bekijks. Naar het nieuwe programma De laatste 24 uur van de EO keken 684.000 kijkers.