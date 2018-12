Hotelsloffen Justin Bieber uitverkocht

Justin Bieber Ⓒ Hollandse Hoogte/Instagram

Justin Bieber en zijn witte hotelsloffen werden de afgelopen maanden vrijwel altijd samen gezien. Of hij nou in hartje New York aan het winkelen was of ging lunchen in Los Angeles, Justin verkoos de slippers boven elk paar van zijn dure designer sneakers. Dat heeft de zanger kennelijk op het idee gebracht om een eigen lijn uit te brengen. En met succes, want de witte sloffen met smiley van het merk Drew House zijn binnen een dag uitverkocht.