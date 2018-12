Presentator Max van Weezel ongeneeslijk ziek

Bij de 67-jarige Van Weezel, die meer dan veertig jaar heeft geschreven voor Vrij Nederland, werd dit voorjaar alvleesklierkanker vastgesteld. Hij onderging met spoed een zware operatie en er volgde maandenlang een chemotherapie. „Vorige week heb ik te horen gekregen dat die chemotherapie niet voldoende heeft gewerkt. Ik word niet beter. Volgens artsen heb ik nog twee tot drie maanden te leven”, zei Van Weezel.

Over het naderende einde blijft de presentator nuchter. „Ik probeer het niet te dramatiseren en er zo gewoon mogelijk over te doen. Als je de hele dag gaat praten over ’het einde nadert’, dan wordt het alleen maar erger in je hoofd.”

Laatste strohalm

Van Weezel wil dan ook zoveel mogelijk de actualiteiten volgen. Hij noemt het zijn ’laatste strohalm’. „De wereld gaat door en ik wil er zoveel mogelijk bij zijn en alles zoveel mogelijk blijven volgen. Dat heet sterven in het harnas.”

Van Weezel presenteerde radioprogramma's als Spijkers met Koppen, In de Rooie haan, het NOS Radio 1 Journaal en zit nu nog achter de microfoon voor onder meer Argos en Met het Oog op Morgen.