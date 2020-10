Patatje kapsalon in museum

Conservator Joris Westerink zat aanvankelijk met het patatje kapsalon in zijn maag: „Hoe laat je dat in een museum zien?” Ⓒ Foto’s Rias Immink

Den Bosch - Joris Westerink had nooit gedacht dat hij in zijn loopbaan als conservator een oranje WK-wuppie – heel voorzichtig, met witte handschoentjes aan – op een sokkel in een vitrine zou zetten. Laat staan dat hij een plekje in het Noordbrabants Museum in Den Bosch zou vrijhouden voor een patatje kapsalon. Toch gebeurde het deze week voor de expositie Asjemenou! waarop 100 voorwerpen een caleidoscopisch beeld geven van de naoorlogse Nederlandse populaire cultuur.