Valt Ben Affleck nog wel te redden?

Jarenlang behoorde hij tot een van de grootste sterren op het witte doek. BEN AFFLECK is de laatste tijd echter al lang Ben Affleck niet meer. De filmster is al bijna twee decennia een zware alcoholist en kende de afgelopen tijd een heftige terugval. Inmiddels is hij, voor de zoveelste keer, in therapie gegaan.