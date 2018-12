Het Geluid elke ochtend een ton waard bij Mattie en Marieke

Het startbedrag van het spelletje is volgende week 10.000 euro. Zoals gewoonlijk komt daar iedere keer 100 euro bij wanneer Het Geluid niet geraden wordt. In de zogenaamde SuperRonde bij Mattie & Marieke krijgt de kandidaat die het antwoord weet direct een ton, ongeacht wat de waarde van Het Geluid op dat moment is.

In het radiospel moeten luisteraars de herkomst van een alledaags geluid weten te raden. Voorbeelden hiervan zijn het klikken van een verfroller op een beugel, het inklappen van een gevarendriehoek of de ventielklem terughangen aan de fietspomp.