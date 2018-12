Hoger beroep Madonna tegen woningcorporatie

De rechter bepaalde dat Madonna’s kinderen en personeelsleden niet in haar peperdure appartement in New York mogen verblijven als zij er niet is. Dat houdt in dat de popster altijd fysiek aanwezig moet zijn, wat volgens haar juridische team onmogelijk is. „De eiser in deze zaak is een wereldberoemde artiest die vaak op tournee is.”

De rechter was eind november niet gevoelig voor dit argument en bepaalde anders. Volgens Madonna wil ze haar kinderen beschermen ’zodat zij als een familie in appartement 7A kunnen wonen’.

De zaak stamt uit 2016, toen Madonna de corporatie aanklaagde nadat het bestuur de woonregels van het pand had aangepast ten nadele van haar eigen situatie. De zangeres zou toen te laat zijn geweest met een reactie op dit besluit, waardoor het niet teruggedraaid kon worden.