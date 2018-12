Roxeanne Hazes weer onderuit in quiz

Roxeanne was gisteravond te gast in het programma Top 2000 a gogo. In het quizonderdeel Raad een lied of niet, dat draait om liedjes die (bijna) iedereen in het Nederlands kent, maar die vertaald of bewerkt zijn. Leo Blokhuis liet een stukje van de buitenlandse versie horen. ’Nee je hoeft niet naar huis vannacht’, werd door Roxeanne luidkeels meegezongen, maar toen kwam Se stiamo insieme. In veel huiskamers werd direct Ik leef mijn leven zoals ik dat wil ingezet, maar Hazes’ dochter bleef stil.

„Oh, ik moet ’m weten, wat erg!”, wist ze uit te brengen. Wat gelach opleverde in het publiek. De zangeres kwam er even later alsnog op. Daarmee werd een grotere afgang haar tenminste bespaard.