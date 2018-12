Acteur Rami Malek vrienden met zus Freddie Mercury

De acteur, die de in 1991 overleden Queen-zanger in de biopic speelt, trok voor de film veel op met de zus van Freddie. De vriendschap werd nadat de film klaar was alleen maar hechter. „Nadat de laatste scène van de film was geschoten, was er een feestje. Cashmere en ik bleven hangen en praatten het grootste deel van de nacht over Freddie”, legt Rami uit. „Ik zie haar nog steeds.”

Hij is ook zeer in zijn nopjes met het feit dat hij Queen-gitarist Brian May een vriend mag noemen nadat hij nauw met hem aan de film heeft gewerkt. „Ik kan acteurs ontmoeten, maar ik flip niet meteen of word nerveus van ze, maar het ontmoeten van rocksterren was een ander verhaal”, vertelde Rami, „Brian May is een astrofysicus die zich specialiseert in planetair stof! Hij bouwde ook zijn gitaar uit componenten die hij in zijn garage vond; dezelfde gitaar die hij 60 jaar later nog steeds bespeelt.”

De mooiste herinnering voor Rami was de première van Bohemian Rhapsody. „6500 mensen zagen mij tussen Brian May en drummer Roger Taylor zitten.”