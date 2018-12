’Husband and wife’ Miley en Liam feesten erop los

Miley danst in haar trouwjurk op blote voeten op het nummer Uptown Funk van Bruno Mars en Mark Ronson. Liam filmt het geheel en steekt zijn hoofd ook om de hoek van de camera.

Mark Ronson zelf postte een eigen versie van Daar komt de bruid op Twitter, met daarbij de hartelijke felicitaties aan het bruidspaar.

Miley en Liam leerden elkaar in 2009 kennen op de set van de film The Last Song. In 2012 verloofden ze zich, maar die verloving werd na een jaar afgebroken. De twee gingen toen uit elkaar, om een jaar later weer te gaan daten. Fans van Miley noemen haar huwelijk ’het bewijs dat ware liefde echt bestaat’.