Chris Brown aangeklaagd om illegaal aapje

TMZ weet dat Brown op 6 februari moet voorkomen vanwege het illegaal houden van het exotische diertje. Voor het vergrijp kan de rapper een celstraf van maximaal zes maanden krijgen.

Begin dit jaar deed de ex van Rihanna het aapje cadeau aan zijn jarige dochter Royalty. In een filmpje op Instagram was het dier, gewikkeld in een dekentje, te zien met een luier aan. De autoriteiten kregen hier lucht van en stelden een huiszoekingsbevel op. Voordat het huis van Chris door de politie ondersteboven kon worden gekeerd, kwam de rapper het aapje al vrijwillig inleveren.