Lady Gaga telt af naar Vegas-shows

Gaga geeft tot begin november in totaal 32 shows in de gokstad, waar ze een vaste standplaats krijgt in het MGM Park Theater in het Monte Carlo Hotel en Casino. De concerten worden niet allemaal hetzelfde. Negen keer geeft Gaga een Jazz & Piano-show waarin ze nummers in een uitgeklede versie zingt. De 23 andere concerten, Enigma, staan in het teken van de grootste hits van de zangeres.

„We gaan iets neerzetten wat ik nog nooit gedaan heb”, zei de 32-jarige superster eerder over haar shows.