Eric Corton voor het eerst in twee jaar weer op toneel

„Bizar hoe je geest werkt... 2018 was het jaar waarin ik Ma maar liefst 110 keer speelde in zes maanden. (...) Nu mag ik ’haar’ weer oppakken en volgend weekend acht keer spelen in vier dagen... dus dat betekent tekst leren. Maar zoals ik zei: bizar hoe de geest werkt want waar ik in eerste instantie op puur geheugen maar enkele zinnen terug kon halen, is na twee keer lezen de volledige tekst in al haar glorie en met alle grapjes en kwinkslagen terug.”

„Alsof je een lade opentrekt waar het rustig op je heeft liggen wachten”, gaat Eric verder. „Dat is fijn. Zeker bij deze voorstelling die Alzheimer en geheugen als onderwerp heeft.”