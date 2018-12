Meghans bruidsjurk langer te zien

De expositie A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex in de Great Reception Room van Windsor Castle zou aanvankelijk op 6 januari sluiten, maar na een korte onderbreking wordt de tentoonstelling van 19 januari tot 17 februari verlengd.

Naast de trouwjurk van Meghan is ook de uniformjas te zien zoals prins Harry die op zijn trouwdag droeg. De speciaal voor de gelegenheid gemaakte jas van de Blues and Royals hangt bij Harry thuis in de kast, maar hij heeft een identieke, maar oudere jas uitgeleend. De nieuwe jas had hij tijdens de duur van de expositie nog nodig, aldus een mededeling van Kensington Palace.

Verder is de kleding te zien die prins George en prinses Charlotte droegen als bruidskinderen.