Tom Holland: ’Ik was absoluut verslaafd aan alcohol’

De Brit onthulde op zijn verjaardag op 1 juni dat hij zes maanden nuchter was. Na een kerst vol drank besloot hij de fles in januari te laten staan, maar die beslissing zorgde ervoor dat hij „alleen maar kon denken aan het nemen van een drankje”, vertelt hij in de podcast On Purpose with Jay Shetty. „Dat beangstigde me enorm. Ik dacht: wauw, misschien is drank toch een dingetje voor mij.”

Die realisatie deed Holland besluiten om ook in februari niet te drinken, maar dat was niet makkelijk. „Ik had het idee dat ik niet sociaal kon zijn”, vertelt de acteur. „Ik dacht dat ik niet naar de pub kon gaan en frisdrank kon drinken. Ik kon niet uit eten gaan. Ik was enorm aan het worstelen.”

Holland begon zich af te vragen waarom hij „geobsedeerd” was door drank en besloot nog langer niet te drinken. Toen hij in juni een half jaar aantikte was hij „gelukkiger” dan ooit. „Ik sliep beter. Ik kon beter met problemen omgaan”, legt hij uit. „Ik durf het toe te geven: ik was absoluut verslaafd aan alcohol.”