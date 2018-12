Dochter eert Carry Fisher op muzikale wijze

„Ik weet nog niet wat ’juist’ is om te doen op een sterfdag en ik weet zeker dat veel van jullie dat herkennen”, schrijft Billie. „Dus ik besloot iets kwetsbaars te doen, iets wat we graag samen deden: zingen. Dit is de piano die haar vader haar gaf en dit was een van haar favoriete liedjes. En zoals in het liedje te horen is, moeten we ’gewoon doorgaan’.”

Carrie Fisher stierf op 27 december 2016 op zestigjarige leeftijd nadat ze een paar dagen eerder een hartaanval had gekregen tijdens een vlucht van Londen naar Los Angeles. Ze was vooral bekend van haar rol als prinses Leia in verschillende Star Wars-films.