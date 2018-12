Karlie Kloss op honeymoon in Zuid-Afrika

Het model postte onder andere een kiekje van hen samen, waar ze in een jeep zitten. Ook is ze te zien in het zwembad, kijkend naar een voorbij lopende olifant. Joshua plaatste een foto van zijn vrouw tijdens een safari trip.

Karlie en Josh trouwden op 18 oktober in de staat New York tijdens een intieme ceremonie voor 80 mensen. De bruidegom is de broer van Jared Kushner, schoonzoon van Donald Trump en tevens een van zijn adviseurs. Hij is getrouwd met diens dochter Ivanka.