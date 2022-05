Filmer schokt Cannes: arthousepubliek snapt het niet, provincialen wel

De film start op een luxe cruise waar een bont melange van puissant rijke mensen hun dagen slijt met niets doen en klagen. Na een storm en een aanval door piraten belandt een deel van de opvarenden op een onbewoond eiland waar zij, samen met een handvol bemanningsleden, een nieuwe samenleving moeten proberen op te bouwen. Tijdens de scènes op de boot zoekt Östlund in zijn lompe grappen doorlopend de grens op - en gaat daar geregeld ook overheen.

„Ik wilde een film maken die het beste van de Europese filmwereld en van de Amerikaanse filmwereld combineerde”, aldus de Zweedse regisseur. „In Europa zijn we heel goed in het maken van verhalen waar je over gaat nadenken. In de VS weten regisseurs heel goed hoe ze hun publiek moeten entertainen: met een rollercoaster voor volwassenen. Want dáár komen mensen voor naar de bioscoop. Ik heb die twee zaken willen combineren.”

Schreeuwen van plezier

Östlund weet dat Cannes doorgaans een podium biedt aan films die op een serieuze manier dito onderwerpen behandelen. „Ik mis in Europa te vaak het oprechte enthousiasme tijdens het kijken”, vertelt hij. „Dat het publiek gaat schreeuwen en meeleven met de personages. En dan later, ná het verlaten van de film, gaat denken: heb ik er ook nog iets van geleerd?”

De Zweedse regisseur organiseerde diverse testscreenings voor zijn film. In Stockholm en Berlijn toonde hij de komedie aan geoefend arthousepubliek, dat vooral twee uur lang probeerde te begrijpen wat het nou zag. „Daarna lieten we de film zien aan gewone mensen op het Spaanse platteland, in een buurtbioscoopje”, lacht hij. „Dat waren geen geoefende kijkers. Maar die mensen reageerden wél op de manier die ik voor ogen had. Daar werd echt naar het scherm geschreeuwd op het moment dat de eikels het onderspit delven. Dát is wat mij betreft de manier waarop in de bioscoop film ervaren moet worden.”

’Veel energie’

Acteur Woody Harrrelson schittert in de film als kapitein van het rijkeluisschip. „Er zijn bepaalde regisseurs die zoveel méér uit hun acteurs weten te halen - ik krijg heel veel energie van zo’n set”, prijst Harrelson. „Dat heb je als acteur soms nodig. En uiteindelijk ben ik degene die het publiek mag uitleggen waar de film écht over gaat. Ik vond dat zeer eervol.”

Triangle of Sadness zal later dit jaar in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.