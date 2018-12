Michael B. Jordan denkt na over Deontay Wilder

Deontay weet ook al een geschikte rol voor zichzelf. Aan TMZ vertelde de zwaargewicht dat de rol van de zoon van Clubber Lang wel iets voor hem is. Ook zei de bokser dat hij een carrièreswitch ambieert. „Mijn passie is acteren", zei hij. Hoe hij dat precies gaat invullen, is nog onduidelijk. Na zijn gevecht tegen de Britse zwaargewicht Tyson Fury liet Deontay al weten dat er een nieuw gevecht moet komen. Dat zal ergens in 2019 moeten gebeuren.

Michael B. staat niet onwelwillend tegenover het idee om Deontay een rol te geven in Creed. "Het is een cool idee om hem in de film te hebben, maar ik weet niet zeker waar we met Creed 3 naartoe gaan", zei hij. De acteur vindt wel dat de zwaargewicht dan zichzelf moet spelen. "Hij zal als zichzelf niet misstaan in Creed."