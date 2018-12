Bon Bini 2 krijgt internationale bioscooprelease

Ⓒ ANP Kippa

De Nederlandse bioscoophit Bon Bini Holland 2 gaat de grens over. Na de release van de succesvolle komedie in België, beleeft de film begin januari ook haar première op de ABC-eilanden en in Suriname. Dat heeft distributeur Entertainment One donderdag bekendgemaakt. De film trok in Nederland binnen twee weken bijna 300.000 bezoekers.