Pers: 'Call me by your name beste film 2018'

Call me by your name, dat onder meer werd bekroond met een Oscar voor beste scenario, vertelt over de gepassioneerde zomerliefde tussen een 17-jarige Italiaanse tiener en een Amerikaanse archeoloog die op het platteland onderzoek verricht. De film, met in de hoofdrollen Timothée Chalamet en Armie Hammer, werd onder meer geprezen om de realistische, meeslepende, vanzelfsprekende manier waarop de relatie tussen de twee mannen werd geportretteerd.

Op de tweede plaats eindigde Roma, de veelgeprezen Gouden Leeuw-winnaar die de Mexicaanse regisseur Alfonso Cuaron maakte voor streamingdienst Netflix. De film is een eerbetoon aan de wijk in Mexico City waar Cuaron in de jaren zeventig opgroeide. Roma werd door veel critici geprezen om de overdonderende visuele manier waarop de regisseur het stadsportret heeft vormgegeven en wordt veel getipt als potentiële Oscarwinnaar over twee maanden. De derde plek was voor het drama Three Billboards outside Ebbing Missouri, met Frances McDormand als moeder die op onconventionele wijze aandacht probeert te vragen voor de onopgeloste moord op haar dochter.

Nederland

De beste Nederlandse film van het jaar is volgens de critici Niemand in de stad, het regiedebuut van Michiel van Erp. De verfilming van het boek van Philip Huff gaat over drie twintigers die tijdens hun studententijd proberen hun weg in het leven te vinden. De hoofdrollen worden vertolkt door Minne Koole, Chris Peters en Jonas Smulders.

Op de tweede plek eindigde het met Gouden Kalveren overladen drama Bankier van het verzet, over de broers Van Hall (Barry Atsma en Jacob Derwig) die tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitsers oplichtten en zo het Nederlandse verzet financierden. De derde plaats is voor Doof Kind, de veelgeprezen documentaire die regisseur Alex de Ronde maakte over zijn dove zoon Tobias.

Het is de zestiende keer dat de Nederlandse filmpers de beste film van het jaar kiest. De afgelopen jaren sleepten Moonlight (2017), La La Land en Toni Erdmann (2016), Son of Saul (2015) en Boyhood (2014) de titel in de wacht. Aan de stemming deden journalisten van dagbladen als Volkskrant, NRC, Parool, De Telegraaf en Trouw, tv-gidsen als Veronica Magazine en de Troskompas/TV Krant, maand- en weekbladen als HP, Filmkrant, Grazia, Holland Film Nieuws en Schokkend Nieuws en websites als The Cult Corner, Delagarde, Voordefilm, Fok!, Cinemagazine, Filmtotaal en MovieInsiders Podcast mee.