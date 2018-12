’Boer Tom wordt vader’

Intimi laten aan weekblad Privé namelijk weten dat de boer en zijn vriendin Marieke Ploeger een kindje verwachten.

Tom en Marieke hebben al regelmatig gesproken over hun kinderwens. Zo zijn de boer en zijn vriendin verkast van een bollenschuur naar een prachtige villa in Nieuwe-Niedorp. Eerder vertelde Marieke daarover: „We zouden het allebei fantastisch vinden als er kinderen komen, maar je moet altijd maar afwachten of het je gegeven is, hè. Tom zou in elk geval een superleuke vader zijn, daar twijfel ik geen moment aan. Voor mij is hij ook lief, zorgzaam en attent.”

