Forest Whitaker vraagt scheiding aan

De twee trouwden in 1996 en hebben drie volwassen dochters samen. Momenteel is het nog onbekend waarom de acteur wil scheiden, schrijft TMZ. In de documenten staat niet duidelijk vermeld of hij een scheiding aanvraagt of slechts om de verdeling van gemeenschappelijke eigendommen te beëindigen.

Forest en Keisha ontmoetten elkaar in 1994 op de set van Blown Away. Kort daarna kregen zij een relatie en trouwden in Jamaica.