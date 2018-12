Dagestan bant BTS-film uit bioscoop

In de Russische republiek wonen veel moslims. Extremisten onder hen begonnen kort nadat de kaartverkoop van start was gegaan op sociale media te dreigen het evenement te verstoren en bedreigden de bioscoopbezoekers, meldden Russische media.

BTS debuteerde in 2013 in Zuid-Korea met het nummer No More Dream van hun eerste album 2 Cool 4 Skool. Met hun eerste single en eerste plaat vielen de jongens meteen in de prijzen en de daarop volgende singles en albums leverde de band steeds meer bekendheid op.

Fans in Dagestan moeten nu uitwijken naar Tsjetsjenië of naar Russische steden om de film Love Yourself te kunnen zien. De film gaat op 26 januari in première in Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan en Oekraïne. Ook in Nederland zal de film op 26 januari in de bioscopen te zien zijn.