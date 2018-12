Jaar van waarheid voor zieke André van der Toorn

André kocht een lampion voor zijn overleden vriend Jaap. Ook de SBS6-presentator, zelf strijdend tegen kanker, doet vanavond mee aan de KWF-Lampionnenactie. Ⓒ Hollandse Hoogte

ANDRÉ VAN DER TOORN overleefde het eerste jaar lymfeklierkanker, maar is nog niet uit de gevarenzone. De SBS6-presentator hoorde bij de gelukkige zeventig procent overlevers na het eerste jaar, maar leerde dat na twee jaar nog slechts de helft in leven is. Daarom wordt hij iedere drie maanden gecontroleerd. ,,Het wachten op de uitslag is steeds zó heftig.’’