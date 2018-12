Top 2000 ook op tv populair

Naar het muziekprogramma keken donderdag 922.000 mensen, bijna 200.000 meer dan de eerste reguliere aflevering van woensdag. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In de vooravond was Top 2000 à Gogo één van de best bekeken programma’s. Alleen op het Half acht nieuws op RTL 4 (1,2 miljoen kijkers) en Een huis vol op NPO 1 (937.000) schakelden meer mensen in.

Op prime time werd De slimste mens op NPO 2 wederom het best bekeken. De quiz trok donderdag bijna 1,6 miljoen kijkers.