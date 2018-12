Danser van Iggy Azalea moet van podium afgevoerd worden

Iggy vroeg of er medische hulp richting het podium kon komen en zette vervolgens haar nummer Black Widow in. In een filmpje dat op sociale media is gepost, is te zien dat de muziek op een gegeven moment stopt en de danseres wordt afgevoerd.

Iggy zou later gereageerd hebben op het incident. Volgens haar gaat het inmiddels weer goed met de vrouw, die vanwege de felle lichten en warmte in het stadion een aanval kreeg. Azalea zong in eerste instantie door omdat ze dacht dat de danseres gewoon gevallen was of haar enkel verstuikt had.