Guido Weijers gaat het dit jaar anders doen

„Daarom ga ik het dit jaar heel anders doen”, zegt Guido voor de camera van het ANP. „Niet meer van die schreeuwerige schermen erachter, maar weer terug naar de grap, terug naar de inhoud, terug naar het verhaal. Rauwe stand-up comedy”, omschrijft de cabaretier zijn nieuwe aanpak. Het decor van grote schermen, waar hij sinds 2006 op leunde, zorgde voor een soort keynote-achtige voorstelling en moest helemaal weg. Dat is zeker spannend, zegt Guido. „Maar in het leven zijn de spannende dingen altijd het leukst.”

Voor de cabaretier is het belangrijk zijn oudejaarsconference fris te houden. „Ik heb het mezelf opgelegd, gewoon omdat ik na negen oudejaarsconferences dacht: ’Nu moet het weer anders’.” Met de ervaring komt ook zekerheid. „Ik heb een soort vertrouwen: het komt wel goed, want ik heb dit al negen keer gedaan.”

Guido is naar eigen zeggen een van de weinige cabaretiers in Nederland die het echt leuk vindt een oudejaarsconference te maken. „Theo Maassen vond het verschrikkelijk en Herman Finkers vond het taai. Youp van ’t Hek vaart er wel bij, de jas past hem. En zo heb ik het idee dat die jas mij ook wel past. Als je mij actualiteiten geeft, vind ik het juist wel leuk dat er een soort restrictie aan zit. Dat je het niet over alles kunt hebben, maar dat je een beetje rekening moet houden met wat het jaar jou brengt. Ik vind die druk en die discipline wel lekker.”

Boek

Hoewel hij inmiddels een vaste waarde is op oudejaarsavond - dit jaar is hij voor de derde keer op rij te zien bij RTL 4 - zegt Guido dat hij niet elk jaar een oudejaarsconference zal maken. „Want dan gaan mijn gewone shows er ook onder lijden. Ik wil altijd veel te veel tegelijk doen. Ik vind het ook leuk om een masterclass geluk te geven, een soort theatercollege over happiness. En ik vind het ook leuk om een keer een boekje te schrijven of zo. En dat gaat niet als ik elke keer een oudejaars ga doen.”

Of die keuze gevolgen heeft voor hoe RTL 4 2019 afsluit, houdt Guido nog even geheim. De cabaretier weet wel hoe hij 2019 ingaat. „Slapend denk ik. Dit zijn echt hele intensieve maanden. Ik leef echt vier maanden in een bubbel en dan ben ik op 1 januari echt blij dat er ’s morgens niks in mijn agenda staat.”

Op 31 december 2017 sprong Guido direct na afloop van zijn show op een motor, richting de Erasmusbrug om daar het nationaal vuurwerk te ontsteken. „Dat vond ik toen hartstikke leuk om te doen, maar ik ben een theaterman en was het liefst bij mijn publiek gebleven. Daar ligt mijn hart. Ik hoef niet meer op een motor naar die brug toe, dus het hoeft ook niet live. Zo kunnen we beter zorgen dat we een hele mooie voorstelling afleveren. Het is voor de kijker thuis gewoon het beste, dan kunnen we in de montage nog zorgen dat alles perfect te verstaan is, dat alles mooi in beeld is. De show wordt daar juist beter van.”