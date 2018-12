Veel Basken en Catalanen negeren kersttoespraak koning Felip

De boodschap van de koning trok slechts 45,8 procent van de Baskische televisiekijkers en 47,5 procent van de mensen die op dat moment televisie keken in Catalonië. Dat was overigens beter dan een jaar geleden toen slechts 39,8 procent van de Catalaanse kijkers afstemden op de toespraak van Felipe.

In totaal keken 7,9 miljoen Spanjaarden naar de uitzending die door maar liefst 30 televisiezenders werd overgenomen. In Baskenland deed de regionale zender niet mee, maar de rede was via andere kanalen zoals het landelijke TVE (2,3 miljoen kijkers) wel te zien.

Vorig jaar stemden nog 8,1 miljoen mensen op kerstavond af op de koninklijke speech, maar dit jaar was het kijkersaandeel wel hoger dan vorig jaar: 70,6 procent tegen 65,7 procent in 2017. Volgens de kijkcijfers haalde de koning in de regio Castilla y Léon het hoogste kijkersaandeel (85,5 procent) en waren het landelijk gezien meer vrouwen dan mannen die keken, en ook meer ouderen dan jongeren.

De best scorende koninklijke televisierede was overigens die hij vorig jaar hield na het gewelddadig verlopen referendum in Catalonië. Op 3 oktober keken toen 12,4 miljoen Spanjaarden, een kijkersaandeel van 76,6 procent.