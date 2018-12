Kijker kan meebeslissen in Black Mirror-film

In totaal is er voor bijna vijf uur aan materiaal beschikbaar, terwijl de film zelf negentig minuten duurt. In enkele gevallen kan de kijker terug in de tijd als een gekozen pad fout afloopt.

De Black Mirror-film, met daarin een hoofdrol voor Fionn Whitehead, speelt zich af in de jaren tachtig. Whitehead speelt een jonge programmeur die vraagtekens plaatst bij de werkelijkheid als hij een fantasyroman bewerkt tot een videogame.

De film is geregisseerd door David Slade, die ook al eens een aflevering van de serie Black Mirror maakte.